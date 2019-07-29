Лесные пожары в Сибири сняли из космоса

Опубликованы фото лесных пожаров в Сибири из космоса. Кадры публикует предприятие Росгидромета — научно-исследовательский центр "Планета".
На снимках можно увидеть десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам дым. Основные из них располагаются в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.
Напомним, на территории всего Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В МЧС объясняют масштабные возгорания аномальной погодой.
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