Лесные пожары в Сибири сняли из космоса

На снимках можно увидеть десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам дым.

Опубликованы фото лесных пожаров в Сибири из космоса. Кадры публикует предприятие Росгидромета — научно-исследовательский центр "Планета".

На снимках можно увидеть десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам дым. Основные из них располагаются в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

Напомним, на территории всего Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В МЧС объясняют масштабные возгорания аномальной погодой.