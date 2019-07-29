Лесные пожары в Сибири сняли из космоса

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На снимках можно увидеть десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам дым.

Опубликованы фото лесных пожаров в Сибири из космоса. Кадры публикует предприятие Росгидромета — научно-исследовательский центр "Планета".

<p>Фото © <a href="http://planet.iitp.ru/index1.html" target="_blank">Научно-исследовательский центр &#34;Планета&#34;</a></p>

На снимках можно увидеть десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам дым. Основные из них располагаются в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

Напомним, на территории всего Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В МЧС объясняют масштабные возгорания аномальной погодой.

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