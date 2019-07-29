Названы дата и место прощания с журналистом Владимиром Кара-Мурзой — старшим

Церемония прощания с журналистом Владимиром Кара-Мурзой — старшим пройдёт 31 июля в Сахаровском центре на Земляном валу. Историка похоронят на Даниловском кладбище, сообщил его сын Владимир Кара-Мурза — младший.

— В 13:00 состоится отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. После отпевания Владимир Алексеевич Кара-Мурза будет захоронен на Даниловском кладбище рядом с отцом, — написал он в "Твиттере".

Прощание с Владимиром Кара-Мурзой старшим будет проходить 31 июля с 10:00 до 12:00 в Сахаровском центре. В 13:00 состоится отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. После отпевания Владимир Алексеевич Кара-Мурза будет захоронен на Даниловском кладбище рядом с отцом. pic.twitter.com/H6c5ic78ua — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) July 29, 2019

Как ранее писал Лайф, Владимир Кара-Мурза — старший скончался утром 28 июля. Его смерть журналист Леонид Велехов назвал невероятно тяжёлой потерей как для родных, так и для друзей и зрителей.