Московский фанат шантажирует певицу Maruv украденной маской

Артистка отметила: чтобы получить автограф, не нужно было воровать часть её костюма.

Украинская певица Maruv рассказала, что после концерта в Москве у неё украли маску. Исполнительница выложила в "Инстаграме" переписку с поклонником, который теперь шантажирует артистку.

По словам фаната, он готов вернуть реквизит в обмен на фотографию с Maruv и её автограф.

— Меня эта ситуация просто безумно расстраивает, вы её просто забрали со сцены! — выразила негодование певица.

Артистка добавила, что маска принадлежит её танцовщице, а сфотографироваться с поклонником и дать автограф она могла бы и просто так.

Напомним, певица выступала в "Лужниках" 27 июля.