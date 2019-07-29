Кокорин и Мамаев назвали плюсы колонии

По их словам, находиться в колонии им намного лучше, чем в следственном изоляторе.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью МК рассказали о плюсах жизни в колонии и в СИЗО "Бутырка".

Оба футболиста утверждают, что в колонии им живётся проще, чем жилось в следственном изоляторе. К примеру, по словам Мамаева, в тюрьме есть точное понимание срока окончания заключения, всегда есть дело, а также возможность проводить много времени на свежем воздухе.

Кокорин в свою очередь отметил, что с первого дня нахождения в колонии у него есть возможность заниматься лечением больной ноги. Кроме того, здесь ему разрешено принимать душ ежедневно. Среди плюсов спортсмен назвал наличие в спальне пяти больших окон без решёток.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 17 и 18 месяцев колонии общего режима соответственно.