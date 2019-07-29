В МЧС отреагировали на слова губернатора о бессмысленности тушения пожаров

Ранее Александр Усс заявил, что в труднодоступных районах Сибири целесообразнее дождаться дождей.

Если население просит о помощи, то никакая экономика не может повлиять на тушение пожаров в лесах. Такое мнение выразил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, сообщает РИА "Новости".

— Можно и согласиться с экономикой, но какую же экономику можно применить, если у нас сотни населённых пунктов оказываются в дыму и население просит о помощи. Мне кажется, что здесь никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы помощь была получена, — заявил Чуприян, комментируя слова губернатора Красноярского края, назвавшего бессмысленным тушение некоторых лесных пожаров.

Специалист отметил, что часть возгораний не обслуживается людьми, так как находится в авиазоне. Чуприян подчеркнул, что наибольшей эффективности в борьбе с пожарами можно достичь при совместной работе наземных служб и авиации.

Напомним, на территории всего Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В МЧС объясняют масштабные возгорания аномальной погодой.