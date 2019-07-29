Экс-замглавы ФСИН Коршунов получил семь лет колонии за "обувную аферу"

Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова к семи годам колонии. Его признали виновным в хищении 263 млн рублей при закупке обуви. Такой приговор вынес Гагаринский суд Москвы.

Кроме того, ему назначили штраф в размере 900 тысяч рублей. Экс-замглавы ФСИН арестовали почти два года назад. Сегодня суд признал его виновным.

Другой фигурант дела об "обувной афере", экс-глава ведомственного ФГУП "Производственно-промышленный дом" Виталий Морусов, получил пять лет и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Подробнее о деле Коршунова читайте в материале Лайфа "Как тыловик ФСИН "обул" бюджет на 140 миллионов рублей".