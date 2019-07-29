Пользователи сообщили о масштабном сбое в работе мессенджера Slack

В большинстве случаев неполадки коснулись жителей США, Великобритании, Франции, Японии и России.

В работе популярного корпоративного чата Slack произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, фиксирующего сбои и отключения в режиме реального времени.

— У Slack есть проблемы с 10:50 по Североамериканскому восточному времени (17:50 мск. — Прим. Лайфа), — говорится в сообщении.

В частности, пользователи сервиса, предназначенного не только для ведения переписки, но и для создания полноценной коммуникационной платформы для команды, отмечали невозможность подключения к софту (59%) и проблемы с отправкой сообщений (38%), ещё 1% выделил затруднения в работе веб-сайта Slack.

Наибольшее количество жалоб было зарегистрировано на Восточном побережье США, а также в американских городах Сан-Франциско и Чикаго. Что касается Европы, то претензии по поводу работы сервиса зафиксированы в Лондоне, Париже, Москве, Мюнхене и Барселоне. Кроме того, проблемы отмечены в Токио.