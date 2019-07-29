В Перу автобус врезался в гору, погибло 19 человек

Предварительными причинами аварии называются превышение скорости и плохие погодные условия.

В Перу в результате ДТП с участием микроавтобуса погибло не менее 19 человек. Об этом сообщает телеканал America Noticias. В аварии пострадало восемь человек.

Отмечается, что трагедия произошла на западе страны. Люди возвращались с празднования Дня независимости, когда автомобиль врезался в гору. По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости и плохие погодные условия.

Ранее сообщалось, что на Кубе около 20 человек пострадали в результате ДТП с автобусом и лошадью.