Более 50 заключённых погибли в результате тюремного бунта в Бразилии

Свыше 50 заключённых погибли в результате тюремного бунта на севере Бразилии. Как сообщает портал Globo, массовые беспорядки произошли из-за сведения счетов между двумя криминальными группировками.

Сообщается, что 16 из 52 погибших были обезглавлены. Некоторые скончались от удушья в результате пожара, который возник позднее в помещениях.

Бунт начался в семь часов утра и продолжался до обеда. Заключённые взяли в заложники двоих надзирателей, которые были освобождены.

Ранее сообщалось о десяти погибших в Парагвае в ходе тюремного бунта.