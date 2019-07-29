Найденный без сознания ребёнок сбежал из реабилитационного центра на Кубани

Ребёнок, обнаруженный в Краснодаре в бессознательном состоянии и с телесными повреждениями, ранее сбежал из реабилитационного центра, куда был временно помещён по заявлению матери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Администрации Динского района.
По данным чиновников, ребёнок воспитывается в неполной семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию. Что заставило мальчика сбежать из реабилитационного центра и откуда у него телесные повреждения — пока не известно.
Ранее сообщалось, что прохожие обнаружили ребёнка без сознания на одной из улиц Краснодара. По данному факту была начата доследственная проверка.
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