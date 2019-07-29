Каждый пятый трудоспособный украинец оказался гастарбайтером

Впрочем, в отчёте Минфина есть и положительные моменты: сократилась безработица и увеличилась зарплата.

Пятая часть трудоспособного населения Украины находится на заработках в других странах. Об этом говорится в отчёте Министерства финансов страны.

Согласно исследованию, гастарбайтерами являются 3,2 миллиона украинцев. Эти цифры составляют 18% трудоспособного населения страны в возрасте от 17 до 50 лет. Причиной столь высокой трудовой миграции называется дисбаланс на рынке труда.

В Минфине также отметили, что в стране на 5,5% сократилась безработица, а заработная плата выросла на 7%.

Ранее гастарбайтер с Украины рассказала о невыносимых условиях работы в Польше.