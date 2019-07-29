В Северной Осетии завели дело против туриста, фотографировавшегося с черепами

Правоохранители возбудили уголовное дело против 18-летнего жителя Пятигорска, который во время посещения архитектурно-этнографического комплекса "Город мёртвых" извлёк из склепа черепа усопших, сфотографировался с ними и опубликовал снимки на своей странице в "Инстаграме". Об этом сообщили в УМВД РФ по Республике Северная Осетия — Алания.

Как считают полицейские, умысел молодого человека был прямым, а его действия непристойны, глумливы и несовместимы с требованиями общепринятой морали.

В отношении туриста возбуждено дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Молодому человеку может грозить денежный штраф, исправительные работы либо арест на срок до трёх месяцев.