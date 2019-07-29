Агент Галустяна опроверг информацию о разводе юмориста

Вместе с супругой, в браке с которой он прожил 12 лет, комедийный актёр воспитывает двух дочерей.

Агент известного российского шоумена и юмориста Михаила Галустяна заявил, что сведения, которые появились ранее в СМИ относительно развода бывшего резидента шоу Comedy Club, являются недостоверными.

— Никого не слушайте, это всё ложь полная. Это всё фейк, — цитирует представителя артиста Пятый канал.

Ранее СМИ заметили бывшего участника КВН на борту самолёта в компании неизвестной женщины. В связи с этим пассажиры предположили, что комедийный актёр якобы изменяет супруге Виктории, с которой прожил в браке 12 лет.

Примечательно, что брак Михаила и Виктории Галустян назвали одним из самых прочных в российском шоу-бизнесе. Пара поженилась в 2007 году и до сих пор сохранила в отношениях романтику. Так, Виктория в годовщину свадьбы написала трогательные слова в своём аккаунте в "Инстаграме". Строки о любви в ответ посвятил жене и Галустян в личном микроблоге.