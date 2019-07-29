Посольство РФ в Британии осудило отказы жителям Крыма в визах

Западные страны нарушают международные правовые нормы, отказывая жителям Крыма в выдаче виз по паспортам, полученным после референдума 2014 года. Об этом заявили в пресс-службе Посольства России в Великобритании.
— Более того, эти меры нарушают ряд нормативных актов ОБСЕ и самого Европейского союза, — говорится в сообщении.
В посольстве также отметили, что подобные решения нарушают право граждан России на свободу передвижения.
Напомним, 10 июля Великобритания также отказала в визе представителю МИД России.
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