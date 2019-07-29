Посольство РФ в Британии осудило отказы жителям Крыма в визах

Дипломаты отметили, что такое отношение ограничивает право граждан России на свободу передвижения.

Западные страны нарушают международные правовые нормы, отказывая жителям Крыма в выдаче виз по паспортам, полученным после референдума 2014 года. Об этом заявили в пресс-службе Посольства России в Великобритании.

— Более того, эти меры нарушают ряд нормативных актов ОБСЕ и самого Европейского союза, — говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что подобные решения нарушают право граждан России на свободу передвижения.

Напомним, 10 июля Великобритания также отказала в визе представителю МИД России.