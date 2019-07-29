Орбитальный телескоп НАСА открыл три экзопланеты

Звезда TOI-270 обладает довольно "спокойным характером", что облегчает поиск жизни на её планетах.

Орбитальная обсерватория TESS открыла сразу три экзопланеты, наблюдая за звездой в созвездии Золотой Рыбы. Об этом сообщает журнал Science.

Красный карлик TOI-270 удалён от Земли на 73 световых года. Учёный из Массачусетского технологического университета Макс Гюнтер заявил, что звезда обладает весьма "спокойным характером", что заметно упрощает поиски возможных следов жизни на её планетах.

Учёные отмечают, что открытые планеты больше Земли, но меньше Юпитера и Сатурна.

Запуск космического телескопа TESS состоялся в апреле 2018 года на ракете-носителе Falcon 9. Обсерватория призвана заменить телескоп "Кеплер".

Подробнее об экзопланетах можно прочитать в недавнем материале Лайфа.