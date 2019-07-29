В Севастополе погиб раненый дельфин, с которым туристы устроили фотосессию

Он страдал серьёзными внутренними заболеваниями, а последние дни своей жизни провёл с травмой головы.

Тяжелобольной дельфин с проникающей травмой черепа выбросился на один из пляжей Севастополя. Он попал в эпицентр отдыхающих, которые стали использовать его как реквизит для селфи. В результате азовка погибла до прибытия помощи, рассказали в центре "Безмятежное море", который занимается изучением, спасением и реабилитацией морских млекопитающих.

— Около 40 человек обступили и гладили животное. Помимо кахексии (крайнее истощение организма. — Прим. Лайфа) и многочисленных кожных поражений (предположительно, вирусной этиологии) у азовки была глубокая проникающая рана на голове, — сообщили в организации.

Как отмечается, перед тем как выброситься на берег, дельфин прожил несколько дней с повреждением теменной части черепа. Травма была нанесена механически, скорее всего, млекопитающее изувечили рыбаки.

В центре вспомнили историю дельфина из Аргентины, которого туристы замучили до смерти, пытаясь сделать селфи.

— Хотя прошло уже несколько лет, эта новость до сих пор бродит по Сети, а люди всё ещё пребывают в ярости. Но то же самое перманентно случается и на нашем побережье: почти каждый выброс живого дельфина на Чёрном море сопровождается отголосками этой истории, — отметили в "Безмятежном море".

Там также добавили, что у выбросившейся на берег азовки были серьёзные внутренние заболевания. Причину гибели дельфина в Севастополе установят после тщательного изучения его тела.

Напомним, весной зоозащитники обнаружили в Крыму десятки мёртвых дельфинов.