В Нидерландах умер дирижёр Александр Вакульский

В 70-х Вакульский переехал за границу и долгое время работал дирижёром Амстердамского симфонического оркестра.

Дирижёр Амстердамского симфонического оркестра Александр Вакульский скончался в Нидерландах в возрасте 70 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Башкирии, уроженцем которой является музыкант.

Вакульский родился 1 января 1949 года в деревне Косино Иглинского района Башкирии. Окончил Ленинградскую консерваторию по классу игры на фаготе и аспирантуру по специальности "Симфоническое дирижирование". В 1976 году Вакульский переехал в Нидерланды, где 23 года проработал дирижёром Амстердамского симфонического оркестра.

Также Вакульский известен по сотрудничеству с Государственным академическим симфоническим оркестром России. Причины смерти музыканта пока не называются.