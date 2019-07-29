Почтальон из Пензенской области, присвоивший деньги пенсионеров, сдался полиции

Как уточняется, 20 июля мужчина получил два миллиона 163 тысячи рублей, предназначенных для выплат местным жителям пенсионного возраста, однако до места назначения так и не дошёл.

Почтальон из села Наровчат Пензенской области, присвоивший более 2 миллионов рублей, предназначенных для пенсионных выплат, сдался правоохранительным органам и вернул около одного миллиона 585 тысяч рублей. Соответствующее заявление опубликовали на сайте региональной прокуратуры.

Выяснилось, что часть незаконно присвоенных денежных средств он успел потратить на автомобиль.

— При допросе мужчина признал вину в совершённом преступлении, рассказав, что часть из присвоенных денежных средств он потратил в Москве, в том числе на приобретение автомобиля, который также выдал сотрудникам правоохранительных органов, — отметили в сообщении.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое в особо крупном размере". Обстоятельства произошедшего расследует Нижеломовская межрайонная прокуратура.

Как уточняет Penza News, 20 июля мужчина получил два миллиона 163 тысячи рублей, предназначенных для выплат местным жителям пенсионного возраста, однако до отделения почтовой связи Наровчатского отделения так и не дошёл.