На Украине придумали очередной "способ" возвращения Крыма

К переговорам по Крыму в Киеве хотят подключить страны — участницы "нормандского формата", а также США и Турцию.

Власти Украины могут инициировать создание международной площадки для переговоров по Крыму. Об этом заявил так называемый постпред президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич.

— Есть площадки, где можно обсуждать определённые проблемные вопросы. По Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было, — приводит слова Кориневича издание Сегодня.ua.

В качестве примера представитель Зеленского упомянул Донбасс и "нормандский формат". Для переговоров по Крыму Кориневич предложил подключить страны-участницы "нормандского формата", а также США и Турцию. Украинские власти полагают, что такой шаг якобы станет первым на пути пересмотра принадлежности региона.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.