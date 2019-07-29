Жителя Херсона заподозрили в незаконной переправке мигрантов в страны ЕС

Служба безопасности Украины задержала жителя Херсона, который подозревается в создании схемы по отправке нелегальных мигрантов в страны ЕС.

Как отмечается в сообщении СБУ в "Фейсбуке", подозреваемый переправлял граждан Незалежной и других государств в страны ближнего зарубежья вне пропускных пунктов.

Задержание прошло в тот момент, когда преступник отправлял очередного "туриста" за границу. Его "клиентами" зачастую становились те, кто хотел избежать ответственности перед украинским правосудием и нелегалы из восточных стран. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы.