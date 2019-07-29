Американский военный пытался провезти в самолёте ракетную установку как сувенир

Вооружение не было пригодно для боевого применения, его уже отправили специалистам для уничтожения.

У военнослужащего в США обнаружили установку по запуску ракеты в багаже, с которым он планировал вылететь домой из аэропорта в Балтиморе, штат Мэриленд. Об этом сообщает телекомпания ABC, ссылаясь на Управление по безопасности на транспорте.

Согласно информации телеканала, по запросу сотрудников ведомства полицейские нашли и задержали владельца багажа. Им оказался американский военный, проходящий службу в Кувейте. Мужчина объяснил наличие ракетной установки в багаже тем, что хотел увезти домой, в Джексонвилл, сувенир.

Ракетная установка, тип которой не уточняется, не была пригодна для использования в бою. Её отправили специалистам для уничтожения.

Ранее сотрудник американского посольства пытался провезти мину в своём багаже в аэропорту Шереметьево. По данным внешнеполитического ведомства России, дипломат из США намеренно пошёл на провокацию.