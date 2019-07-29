В Самаре пьяного виновника ДТП привязали к столбу — видео

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Одного из участников аварии в Самаре привязали к столбу, пытаясь помешать ему скрыться с места ДТП. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/life_samara" target="_blank">Новости Самары — Самара life</a></p>

Как уточняет местный новостной портал 63.ru, инцидент произошёл 28 июля около 23 часов. Свидетели произошедшего рассказали, что один из водителей вёл себя крайне неадекватно и даже пытался сбежать.

Мы с друзьями сидели в ресторане и услышали грохот. Вышли. Там авария. Какой-то мужчина начал кричать, что ему машину разбили. Хотя, судя по всем признакам, врезался он. Потом мужчина просто начал крыть всех матом без разбора, попытался убежать. Догнали ребята, привязали к столбу, чтоб не убежал до приезда ДПС. Полицейские приехали и увезли его, — цитирует очевидцев портал.

Ранее Лайф сообщал ещё об одном ДТП в Самарской области, произошедшем 29 июля. В результате аварии пострадало восемь человек, среди которых двое детей.

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