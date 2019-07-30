Британские СМИ восхитились российской системой налогообложения

Журналиста международной деловой газеты поразило отслеживание финансовых операций в режиме реального времени, позволяющее бороться с мошенничеством.

Журналист Financial Times Крис Джайлс был восхищён российской системой налогообложения и использующимися Федеральной налоговой службой технологиями. Об этом сообщается в статье данной международной деловой газеты.

Отмечается, что до внедрения новой системы налогообложения разница между реальными и планируемыми доходами от НДС в РФ составляла до 20%, а в Великобритании — 9,1%. Сейчас данный показатель в РФ снизился до одного процента. С 2014 по 2018 год сумма налоговых поступлений возросла на 64%, а номинальное потребление домашних хозяйств выросло только на 21%.

Подобное воплотилось в реальность благодаря созданию двух больших дата-центров, в которые компании отправляли счета-фактуры. Кроме того, ретейлеров обязали пользоваться кассами, связанными с дата-центрами.

Таким образом, в режиме реального времени можно убедиться в перечислении государству соответствующей суммы НДС. Искусственный интеллект позволяет быстро вычислить среди счетов недоимки у чиновников и неработающие ссылки, присылаемые компаниями.

Согласно тексту статьи, российское правительство в данный момент стремится внедрить систему среди самозанятых. Британский журналист отмечает, что годовой результат превосходит все ожидания в связи с тем, что соблюдение предписаний избавляет от разбирательств с налоговой.

По словам Джайлса, внедрённая ФНС система базируется на выплате НДС розничными продавцами, что, как подчёркивает Financial Times, является одним из самых прибыльных для государства налогов. Мировое значение НДС фиксируется на 20%-ной отметке всех налоговых поступлений.

Автор статьи ссылается на собственную беседу с главой ФНС Михаилом Мишустиным. Российский чиновник, стоя возле интерактивного экрана, поинтересовался гостиницей, в которой остановился Крис Джайлс. Далее Мишустин предположил, что журналист выпил кофе, после чего перед ним открылось окно с чеками на соответствующие покупки. Было продано три капучино, один эспрессо и один латте. Один из них — ваш, процитировал автор статьи главу ФНС.

— Это будущее налоговой службы — цифровое, в режиме реального времени, и никаких тебе деклараций. В течение каких-то 90 секунд власти получают отчёты о каждой сделке в России — от Санкт-Петербурга до Владивостока, — констатирует журналист.

Джайлс подчёркивает, что Россия "стоит на передовой налогообложения", а также, что уже многие страны делают упор на использование данных в режиме реального времени для отслеживания различных финансовых махинаций и борьбы с ними.