В UТair озвучили новые условия реструктуризации кредитов

По предварительным данным, несколько кредиторов не согласились с предложением авиакомпании, в связи с этим переговоры продолжаются.

Авиакомпания UТair обратилась к банкам с новыми условиями реструктуризации трёх своих кредитов на общую сумму 56,5 миллиарда рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Как уточняется, предложение было направлено банкам 12 июля. Новые условия предусматривают повышение процентной ставки с 0,01 до девяти процентов в самом крупном синдикатном кредите, составляющем 23,7 миллиарда рублей, а также уменьшение сроков по некоторым кредитным линиям. Кроме того, семилетний синдикатный кредит на сумму 15,4 миллиарда рублей компания надеется разбить на две части в соотношении 40 на 60, а не 50 на 50, как было раньше. При этом 40 процентов кредита планируется продлить до 35 лет под 0,01%, а 60 — до 10 лет под 7,5%.

Отмечается, что по второй части семилетнего кредита UТair предлагает два варианта: либо с амортизацией со второго года, либо с амортизацией в конце срока выплат.

— При этом 35-летний срок — обсуждаемый, можно его сократить. А соотношение 60 на 40 по семилетнему синдикату может быть изменено в лучшую для кредиторов сторону при условии удлинения срока с 10 до 15 лет, — сообщил источник издания.

По предварительным данным, несколько кредиторов не согласились с предложением авиакомпании, поэтому переговоры продолжаются.

Ранее Лайф сообщал, что в конце апреля появилась информация, согласно которой одна из крупнейших авиакомпаний России — "ЮТэйр" — может прекратить работу из-за накопившихся долгов перед кредиторами.