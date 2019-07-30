В Конгрессе США призвали Трампа ввести санкции против РФ из-за дела Скрипалей

Ограничительные меры могут привести к приостановке двусторонних дипломатических отношений.

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол призвали президента страны Дональда Трампа ввести второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте комитета.

— Призываем вас немедленно ввести дополнительные санкции против России, чтобы привлечь её к ответственности за такое возмутительное поведение, — говорится в письме.

Ограничительные меры могут привести к приостановке двусторонних дипломатических отношений, полному запрету экспорта товаров из США в РФ, а также импорта в обратном направлении. Кроме того, может быть запрещена посадка в США самолётов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России.

В американской администрации выразили мнение, что до подобных ограничений дело не дойдёт.

Напомним, по данным британского следствия, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон подозревает в этом сотрудников российских спецслужб. Однако в Москве эти обвинения опровергают и требуют доказательств.