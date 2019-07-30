В Северной Осетии госпитализировали выгнанную из больницы пенсионерку

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По поручению Министра внутренних дел по РСО-Алания Михаила Скокова пенсионерка Зарина Харитоновна Гусалова доставлена в Клиническую больницу СОГМА Сегодня пенсионерку Зарину Харитоновну Гусалову транспортировали в кардиологическое отделение Клинической больницы СОГМА. В настоящее время она проходит необходимый комплекс оздоровительных мероприятий. По оценке врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Напомним, несколько дней назад в сети Интернет был опубликован материал, в котором рассказывалось о выдворении из Республиканской Клинической больницы скорой медицинской помощи 83-летней женщины, нуждающейся в послеоперационной реабилитации. В сюжете было сказано, что одинокая пенсионерка является бывшим сотрудником полиции. Оказалось, что она действительно с 1964 по 1965 годах проходила службу в ОБХСС МВД СОАССР. Руководство республиканского силового ведомства взяло дело пенсионерки на особый контроль. #севернаяосетия #мвд15 #владикавказ #мвдосетии #полицияосетии #нашаполиция #открытаяполиция #мвдпорсо #mypolice #russianpolice #МВДРоссии #MVDRussia #mvdrf
Экс-сотрудницу милиции, а ныне пенсионерку, накануне выдворенную из больницы, госпитализировали по указу главы МВД республики Михаила Скокова. Об этом сообщается на сайте ведомства по региону.
— Зарина Харитоновна Гусалова доставлена в клиническую больницу, в кардиологическое отделение. В настоящее время она проходит необходимый комплекс оздоровительных мероприятий. По оценке врачей, её жизни и здоровью ничто не угрожает, — рассказали в ведомстве.
Пенсионерка действительно проходила службу в ОБХСС МВД в Северной Осетии с 1964 по 1965 год. Руководство федерального органа взяло произошедшую ситуацию под особый контроль.
Напомним, по данным МВД, несколько дней назад в Интернете опубликовали заметку про выдворение из клинической больницы региона 83-летней пенсионерки, нуждающейся в послеоперационной помощи.
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