В Северной Осетии госпитализировали выгнанную из больницы пенсионерку

Согласно информации МВД, женщина ранее служила в отделе по борьбе с хищениями социалистической собственности данного ведомства.

Экс-сотрудницу милиции, а ныне пенсионерку, накануне выдворенную из больницы, госпитализировали по указу главы МВД республики Михаила Скокова. Об этом сообщается на сайте ведомства по региону.

— Зарина Харитоновна Гусалова доставлена в клиническую больницу, в кардиологическое отделение. В настоящее время она проходит необходимый комплекс оздоровительных мероприятий. По оценке врачей, её жизни и здоровью ничто не угрожает, — рассказали в ведомстве.

Пенсионерка действительно проходила службу в ОБХСС МВД в Северной Осетии с 1964 по 1965 год. Руководство федерального органа взяло произошедшую ситуацию под особый контроль.

Напомним, по данным МВД, несколько дней назад в Интернете опубликовали заметку про выдворение из клинической больницы региона 83-летней пенсионерки, нуждающейся в послеоперационной помощи.