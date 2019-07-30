Red Wings отменила рейс Симферополь — Москва из-за технической неисправности

Всех пассажиров планируют вывезти утром. Сейчас им предоставлено горячее питание и напитки.

Авиакомпания Red Wings отменила вылет рейса Симферополь — Москва, который должен был состояться днём 29 июля, из-за технической неисправности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Всех 211 пассажиров планируют вывезти утром другим рейсом. Сейчас им предоставлено горячее питание и напитки. Кроме того, известно, что представители авиакомпании уже работают с пассажирами.

25 июля лайнер Red Wings был вынужден вернуться в аэропорт Симферополя из-за проблем с шасси, стойка которого не убиралась после вылета.