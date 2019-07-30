Счётная палата: Депрессивные поселения не получали господдержку с 2016 года

По данным ведомства, на предоставление помощи государство отвело 24,86 миллиарда рублей, доставшиеся по большей части моногородам.

Фонд развития малых городов на базисе реализации приоритетной программы развития на 2016–2025 годы материально поддерживал экономически дифференцированные моногорода, в то время как депрессивные населённые пункты оставались без бюджетной помощи. Об этом сообщается в отчёте Счётной палаты.

Согласно информации контрольного ведомства, на субсидирование Фонду развития малых городов на 2014–2018 годы было отведено 24,86 миллиарда рублей.

— Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по состоянию на 1 января 2019 года составило 17,76 млрд рублей (71,4%), из них в 2017 году — 4,43 млрд рублей, в 2018 году — 5,83 млрд рублей, — говорится в сообщении ведомства "Мониторинг и оценка хода реализации приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов".

Отмечается, что большая часть выделенных средств направлена на поддержку моногородов. Практически без помощи фонд оставил небольшие депрессивные города и посёлки, не обладающие потенциалом для привлечения инвесторов.

— Созданные за счёт субсидии объекты инфраструктуры не оказывают значительного влияния на динамику развития моногородов, — подчёркивает ведомство.

В соответствии с досрочным завершением программы поддержки нормативно не урегулированы вопросы предоставленных фондом и подлежащих возвращению средств, уточняется в сообщении Счётной палаты.

Ведомство подводит итог, говорящий о необходимости "пересмотра целей и задач государственной поддержки моногородов, выбора эффективных инструментов, обеспечивающих их стабильное развитие, и выработки новых управленческих подходов с учётом стратегических национальных приоритетов РФ".

Напомним, что ранее российское правительство свернуло проект развития моногородов, рассчитанный на 2016–2025 годы, подготовив ему на смену новую программу на 2019–2024 годы, предполагающую финансирование из госбюджета в размере 57,3 миллиарда рублей.