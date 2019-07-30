В Польше сообщили, что в ООН может появиться должность спецпосланника по Украине

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Фото © Flickr / UN Geneva

В Организации Объединённых Наций в ближайшее время может появиться пост спецпосланника генерального секретаря ООН по делам Украины. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Дипломат отметил, что его страна активно работает в этом направлении и поддерживает нового украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам Чапутовича, спецпосланник по делам Незалежной будет заниматься урегулированием конфликта на востоке государства, так как "нормандский формат" не оправдал надежд, а Россия якобы не соблюдает минские соглашения.

Возможно, стоит рассмотреть предложение президента Украины о распространении "нормандского формата", например, на США и Великобританию. Это может быть хорошим решением, потому что в настоящее время мы наблюдаем блокаду и отсутствие перспективы, — цитирует министра портал Onet.pl.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН.

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