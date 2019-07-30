Учёные: Человечество израсходовало возобновляемые ресурсы на 2019 год

Как уточняется, в 2019 году жители Земли израсходовали годовой запас возобновляемых ресурсов к 29 июля.

Чуть больше чем за полгода человечество успело израсходовать объём возобновляемых ресурсов, производимый планетой за год. Об этом в своём отчёте сообщили сотрудники аналитического центра Global Footprint Network.

По данным учёных, в настоящий момент природные ресурсы — вода, почва и чистый воздух — расходуются в 1,75 раза быстрее, чем производятся. Это позволяет сделать вывод, что люди эксплуатируют 1,75 Земли.

Как отмечается в документе, неутешительные показатели уже отражаются на состоянии лесов, почвы, количестве видов животных и растений, а также на количестве углекислого газа в атмосфере.

В рамках эксперимента исследователи подсчитали, сколько планет, подобных Земле, понадобилось бы, если бы все государства жили так, как одна страна.

Из доклада следует, что при текущем потреблении, наблюдаемом в США, понадобилось бы пять аналогичных планет, если бы все жили так, как в России, — 3,2 планеты. Наименьший показатель отметили в Индии: при текущей картине потребления миру понадобилось бы всего 0,7 Земли.

Ранее в ООН рассказали, как изменится численность населения Земли к 2050 году.