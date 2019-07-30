В США из-за перестрелки погибло пять человек, ещё двое ранены

Полицейские сначала обнаружили двух погибших, после чего отправились к члену семьи одной из жертв, где нашли ещё три тела.

В американском штате Висконсин в результате стрельбы погибло пятеро человек, ещё двое ранены. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на правоохранительные органы.

Стрельба произошла в двух домах в соседних городах Лейк Холли и Лафайетт. В воскресенье полиция прибыла по экстренному вызову в первый город, где обнаружила тела мужчины и женщины. Ещё двух человек госпитализировали с огнестрельными ранениями.

После этого сотрудники полиции отправились в Лафайетт, чтобы рассказать о случившемся членам семьи одной из жертв. Когда на звонок никто не ответил, полицейские ворвались в дом, обнаружив тела троих людей.

Согласно версии следствия, убийцей в обоих происшествиях являлся один и тот же человек. По данным телеканала, подозреваемый скончался.