Машков рассказал, когда сможет вернуться на большой экран

Возвращение в кино художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова зависит от того, насколько успешно он будет справляться со своими текущими обязанностями. Своими мыслями на этот счёт он поделился с изданием "Парламентская газета".

— Если наладится моя работа, которая очень ответственна, тогда, может, что-то появится в кино, — отметил Машков.

При этом он добавил, что с увлечением занимается выполнением обязанностей и не грустит из-за отсутствия возможности "на самостоятельное плавание".

Ранее сообщалось, что Владимир Машков решил сделать перерыв и на время отказаться от съёмок в кино. В Театре Олега Табакова уточнили, что речь идёт о временном перерыве.

Напомним, в 2018 году актёр возглавил не только Московский театр-студию Олега Табакова, но и театральный колледж при "Табакерке".