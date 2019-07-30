В Латвии рассказали о негативных последствиях запугивания "российской угрозой"

В Риге также заявили о важности направления бюджетных средств на образование, а не на военные нужды.

Запугивание населения "угрозой" со стороны России может привести к негативным последствиям для Латвии. Такое мнение в интервью NRA выразил экс-министр иностранных дел республики Янис Юрканс.

По его словам, подобная политика ведёт к увеличению военных расходов, а также большей пользы для Вашингтона, у которого появляется рынок сбыта старого оружия. К тому же бюджетные средства, по мнению Юрканса, лучше было бы направить на развитие образования.

Кроме того, дипломат считает, что Латвии необходимо пользоваться и налаживать отношения с восточным соседом, а географическую ситуацию страны он назвал "одним из величайших природных богатств".

— И именно в этом наши большие рынки, в этом наша безопасность. Если мы продолжим пугать наших жителей тем, что "русские идут", а не попытаемся понять, что происходит у соседей, и использовать дипломатию как орудие, чтобы улучшить отношения не только с политической элитой, но и с самим российским народом, то мы проиграем, — заявил Юрканс.

Кроме того, он раскритиковал нынешнюю языковую политику, согласно которой обучение в латышских школах должно вестись на родном языке.