В МЧС рассказали, как остаться в живых во время грозы

Ведомство поясняет, что лучше переждать непогоду дома, однако, если это невозможно, необходимо найти подходящее укрытие.

Грозы и ливни безопаснее переживать в укрытиях, однако даже в них следует знать, как защитить себя от стихии. Об этом сообщает МЧС России.

В случае если гроза или ливень застали вас дома, необходимо отключить всю электронику, плотно закрыть двери и окна, в дальнейшем стараясь не подходить к ним близко. Помимо этого, не рекомендуется дотрагиваться до металлических водопроводных кранов.

Лучше всего переждать стихию дома, однако, если она застала вас на природе, то ни в коем случае нельзя прятаться под деревом — чем оно выше, тем больше шанс того, что в него попадёт молния. Поэтому ближе чем на 40 метров подходить к дереву опасно для жизни, подчёркивает ведомство.

Если разгар стихии вы встретили на улице, то стоит укрыться в ближайшем магазине или жилом доме, поскольку и те и другие зачастую оборудованы качественными громоотводами. Крайне нежелательно прятаться под неустойчивыми конструкциями, напоминают спасатели. Также не стоит находиться под навесом остановок общественного транспорта. В случае если поблизости нет подходящего укрытия, лучше всего переждать стихию сидя на корточках под невысокими растениями.

Также во время непогоды не стоит пользоваться автомобилями. Если же гроза застала в процессе вождения машины, необходимо припарковаться и переждать стихию в салоне. Однако, не рекомендуется останавливать автомобиль на холме или в открытом поле, а также вблизи неустойчивых конструкций, способных сильно повредить транспортное средство в результате падения, поясняют в МЧС.