Власти Хабаровского края объявили режим ЧС из-за паводков

По предварительным данным, режим ЧС действует на территории Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также ещё 15 районов, кроме Аяно-Майского и Охотского.

Режим чрезвычайной ситуации действует в большинстве районов Хабаровского края из-за сильных осадков и паводков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Фургал.

Как уточняется на сайте местных властей, основным фактором данного решения стал августовский прогноз уровня воды на Амуре.

— Гидрологи обновили данные, теперь ожидается повышение отметки до 5,5–6 метров. При таком уровне произойдёт затопление островов на левом берегу Амура, где расположены дачи, а также низких мест в Хабаровске и пригороде, — отметили в Комитете правительства края по гражданской защите.

В связи с этим комитет призвал власти региона консолидировать все силы для предотвращения ущерба и устранения последствий паводков.

Отмечается, что режим ЧС действует на территории Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также ещё 15 районов, кроме Аяно-Майского и Охотского.

Ранее Лайф писал, что в связи с разливами рек эвакуировали жителей села Удское Хабаровского края. Также сообщалось, что режим ЧС начал действовать на территории двух районов Хабаровского края (Тугуро-Чумиканского и Верхнебуреинского). Тогда, исходя из данных ГУ МЧС РФ по региону, эвакуировали 16 местных жителей.