За сутки в Якутии локализовали лесные пожары на площади около 200 га

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Фото © ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

В Якутии пожарные локализовали лесные возгорания на площади 199,5 гектара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

За сутки локализовано восемь пожаров на площади 199,5 гектара. Ведётся борьба с 17 лесными пожарами на площади 924 гектара, — заявили в ведомстве.

На данный момент общая площадь пожара составляет более 1,1 миллиона гектаров. При этом тушение приостановлено из-за отдалённости. Кроме того, распространению огня способствует сухая и ветреная погода.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири уже превысила 1,6 миллиона гектаров. В трёх регионах введён режим ЧС.

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