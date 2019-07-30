За сутки в Якутии локализовали лесные пожары на площади около 200 га

В Якутии пожарные локализовали лесные возгорания на площади 199,5 гектара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.
— За сутки локализовано восемь пожаров на площади 199,5 гектара. Ведётся борьба с 17 лесными пожарами на площади 924 гектара, — заявили в ведомстве.
На данный момент общая площадь пожара составляет более 1,1 миллиона гектаров. При этом тушение приостановлено из-за отдалённости. Кроме того, распространению огня способствует сухая и ветреная погода.
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири уже превысила 1,6 миллиона гектаров. В трёх регионах введён режим ЧС.
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