Украинскому политологу стало стыдно за внешний вид Киева после поездки в Москву

Житель Украины съездил в командировку в столицу России и попытался сравнить её с главным городом Незалежной.

Киев проигрывает Москве, а само сравнение вызывает чувство стыда, заявил украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "Наш".

При этом он пожаловался на грязь и плохую логистику, отметив, что эти обстоятельства не позволяют поставить столицу Незалежной в один ряд с европейскими странами.

Политолог также признался, что долгое время не ездил в столицу России из-за внутренних соображений.

— Я приезжаю в Москву, и мне стыдно. Имперская столица, у нас много разговоров об этом. Но там чисто, там атмосфера приятнее, город ухожен. И я приезжаю в Киев — и мне снова стыдно, — отметил он.

По его мнению, в плачевном состоянии киевских улиц виноваты власти города, которые "не в состоянии навести порядок" и утвердить "разумный генплан столицы".

Ермолаев также упрекнул чиновников в том, что они знают о внутренних проблемах Киева, но лишь отвлекают внимание местных жителей "роликами про выборы".

Ранее сообщалось, что Администрация Президента Украины Владимира Зеленского направила в правительство страны обращение с просьбой рассмотреть возможность отставки Виталия Кличко с поста мэра Киева.