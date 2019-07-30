СМИ: Паводок в Иркутской области может уничтожить экосистему Байкала

Главной угрозой является целлюлозно-бумажный комбинат с хранящимися в ямах отходами производства, способными попасть в озеро.

Повторное наводнение в Иркутской области способно уничтожить экосистему Байкала из-за веществ, которые в ближайшее время могут попасть в озеро. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на директора Лимнологического института СО РАН Андрея Федотова.

По мнению эксперта, наибольшую угрозу для озера представляет Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, закрытый в 2013 году, а точнее, его отходы, до сих пор хранящиеся в ямах на южном побережье озера. Остатки производства состоят из золы, а также вещества шлам-лигнин, образующегося в результате производства целлюлозы. Объём отходов составляет в общей сложности пять миллионов тонн.

Ямы заполнены до предела, в связи с чем увеличение уровня поверхностных вод может привести к попаданию отходов в воды Байкала.

Подобное влечёт за собой чрезмерное хлорирование озера, сулящее гибель всему зоопланктону, то есть разрушение целой пищевой цепочки экосистемы природного достояния России. Федотов добавил, что отходы можно использовать в качестве топлива, однако ни у кого пока "не дошли руки" это сделать.

Как ранее писал Лайф, 28 июля в Тулуне началась эвакуация людей в связи с угрозой нового затопления. Несколько часов назад уровень воды в Ие достиг девяти метров, превысив критическую отметку на два с половиной метра.