В Посольстве РФ рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Казахстане

Пострадавшие 29 июля в ходе аварии в Казахстане россияне не получили травм, угрожающих жизни. Об этом рассказали в пресс-службе Посольства РФ.

— Двое российских граждан получили травмы, не представляющие угрозу их жизни, и находятся на излечении в местной больнице, третий не пострадал, — отметили в заявлении диппредставительства в "Фейсбуке". Как уточняется, сотрудники посольства наблюдают за состоянием пострадавших.

Ранее сообщалось, что при столкновении автомобиля "Нива-21214" и микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter 28 июля в Казахстане пострадало 11 человек.