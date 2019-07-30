В Посольстве РФ рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Казахстане

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Фото © Facebook / Посольство России в Казахстане - Embassy of Russia in Kazakhstan

Пострадавшие 29 июля в ходе аварии в Казахстане россияне не получили травм, угрожающих жизни. Об этом рассказали в пресс-службе Посольства РФ.

Двое российских граждан получили травмы, не представляющие угрозу их жизни, и находятся на излечении в местной больнице, третий не пострадал, отметили в заявлении диппредставительства в "Фейсбуке". Как уточняется, сотрудники посольства наблюдают за состоянием пострадавших.

Ранее сообщалось, что при столкновении автомобиля "Нива-21214" и микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter 28 июля в Казахстане пострадало 11 человек.

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