СМИ: Более 70 человек получили ранения в результате ДТП с автобусом в Гонконге

По меньшей мере 77 человек пострадали в результате столкновения двух двухэтажных автобусов в Гонконге 30 июля. Об инциденте сообщает радиостанция RTHK.

Как уточняется, столкновение произошло недалеко от выезда из туннеля "Тай Лам". Все пострадавшие сейчас госпитализированы.

По предварительным данным, инцидент произошёл внезапно, автобусы двигались на нормальной скорости. Пассажиры, которые находились на верхних ярусах, признались, что спали в момент столкновения и проснулись из-за сильного удара.

Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.