Жителей столицы 30 июля ждёт уже привычная прохладная погода с ветром и дождями

В Московском регионе будет до 15 градусов тепла, пройдут небольшие дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура в столице составит от 13 до 15 градусов тепла, ночью похолодает до 7–9 градусов.

В Подмосковье днём столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов со знаком плюс, а ночью температура опустится до 4–9 градусов.

Синоптики обещают северо-западный ветер 12 м/с с порывами в ночные часы до 17 м/с. С 21:00 в регионе объявлен жёлтый уровень опасности из-за дождя с ветром. Атмосферное давление — 740 мм рт. ст.