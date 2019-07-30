В Тулуне запустили подачу технической воды в дома местных жителей

Жителей Тулуна, переживающих новую волну паводка, попросили использовать для питья и приготовления пищи бутилированную воду, так как та, что подаётся сейчас в дома, непригодна для этих целей. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Правительства Иркутской области.

— Из-за подъёма уровня воды в реке коммунальные службы демонтировали оборудование для хлорирования воды в системе водоснабжения. Для питья просят использовать бутилированную воду. Техническая для приготовления пищи непригодна, — отметили в сообщении.

Отмечается, что для нужд местных жителей выделили несколько водораздаточных машин.

Ранее Лайф сообщил, что вторая паводковая волна подтопила 475 жилых домов, находящихся на территории региона.

Напомним, 28 июля в Тулуне началась эвакуация людей в связи с угрозой нового затопления. Несколько часов назад уровень воды в Ие достиг девяти метров, превысив критическую отметку на два с половиной метра.