Власти Байкальска построят новый мост на месте рухнувшего из-за паводка

Власти города Байкальска Иркутской области возведут новый мост на месте прежнего, который был разрушен из-за паводка. Об этом ТАСС сообщил мэр Байкальска Василий Темгеневский.

— Сейчас мы проводим оценочные работы по возможным затратам при строительстве нового моста, потому что этот (обрушившийся. — Прим. Лайфа) мост непригоден для восстановления. Оценки разные, это может быть от 100 миллионов рублей и выше, — заявил градоначальник.

По его словам, данный вопрос он уже обсудил с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Сейчас власти ожидают спада уровня воды в реке Салзан.

Ранее Лайф рассказывал, что в Байкальске началась эвакуация людей из-за угрозы обрушения дамбы.