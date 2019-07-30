Как минимум два человека погибли при падении автобуса с моста в реку — видео

В китайском городе Хайкоу в результате падения в реку пассажирского автобуса погибло два человека, ещё 10 получили различные травмы. Об этом сообщает информационный портал Sina.

Согласно его информации, инцидент произошёл 30 июля в 3:30 по московскому времени, когда автобус выехал за пределы полосы движения и упал с моста в реку.

На кадрах видно, как пассажиры самостоятельно пытались выбраться из перевернувшегося транспортного средства. На месте происшествия работают спасатели. Пострадавшие сразу же были госпитализированы, четверо из них получили тяжёлые травмы. Причина инцидента пока устанавливается.