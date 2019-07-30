Как минимум два человека погибли при падении автобуса с моста в реку — видео

突发！— 今日中国 (@Today__China) July 30, 2019
30日上午8时许，一辆大客车在海口甲子镇甲子红岭深坑桥处坠桥入河。具体伤亡不详 请以官方通报为准。 pic.twitter.com/wdxPWzCqjA
В китайском городе Хайкоу в результате падения в реку пассажирского автобуса погибло два человека, ещё 10 получили различные травмы. Об этом сообщает информационный портал Sina.
Согласно его информации, инцидент произошёл 30 июля в 3:30 по московскому времени, когда автобус выехал за пределы полосы движения и упал с моста в реку.
На кадрах видно, как пассажиры самостоятельно пытались выбраться из перевернувшегося транспортного средства. На месте происшествия работают спасатели. Пострадавшие сразу же были госпитализированы, четверо из них получили тяжёлые травмы. Причина инцидента пока устанавливается.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram