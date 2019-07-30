В Перми задержано 10 человек за мошенничество с противопожарным оборудованием

Мошенники угрожали потенциальным покупателям административной ответственностью за отказ от приобретения данных средств.

Сотрудники полиции задержали в Перми десять человек, подозреваемых в продаже противопожарных средств по завышенным ценам. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщина-предприниматель и её подельник нашли по объявлению в интернете восьмерых торговых представителей, с которыми проводили тренинги техники продаж. После чего нанятые мошенниками работники представлялись сотрудниками государственных органов и предлагали гражданам купить противопожарное оборудование.

— Они утверждали, что установка оборудования обязательна, а в случае отказа от его приобретения им грозит административная ответственность... Впоследствии введённые в заблуждение граждане покупали противопожарное оборудование по ценам, значительно превышающим его рыночную стоимость, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас двое задержанных заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.