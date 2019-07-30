При закупках палаток для сгоревшего детского лагеря "Холдоми" нашли нарушения

Возбуждены уголовные дела против Правительства Хабаровского края, КГАУ "Дом молодёжи", ООО "Экстрим сервис" и ООО "Флагман".

Во время закупок палаток для лагеря туристического комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае был нарушен федеральный закон о конкуренции. Об этом сообщается на сайте краевого управления ФАС.

При проверке служба установила, что между заказчиком и организациями, которые участвовали в аукционе на право оказания услуг, было заключено антиконкурентное соглашение.

Против Правительства Хабаровского края, КГАУ "Дом молодёжи", ООО "Экстрим сервис" и ООО "Флагман" возбудили уголовные дела.

Напомним, что 22 июля в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар, в результате которого погибло четыре человека. На момент возгорания в лагере находилось 189 детей. В связи с начавшимся расследованием суд арестовал на два месяца директора лагеря Максима Кузнецова и владельца "Холдоми" Виталия Бурлакова. Инициированное прокуратурой разбирательство выявило множество нарушений требований безопасности в лагере.