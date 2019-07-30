Принц Чарльз перед свадьбой с принцессой Дианой почувствовал беду

Перед церемонией бракосочетания между принцем Чарльзом и принцессой Дианой в 1981 году буквально за несколько часов до торжества жениха терзали сомнения. Об этом сообщают авторы документального фильма "Чарльз и Ди: Правда об их свадьбе".

— Она не выглядит достаточно взрослой даже для выпускницы школы, не говоря уже о том, чтобы вступать в брак, — рассказывал он своим друзьям, отмечая, что был старше своей избранницы на 12 лет.

При этом жених отмечал, что леди Ди "изысканно хорошенькая, как маков цвет, однако совсем ещё дитя".

Исследователь королевской семьи Ингрид Сьюард пояснила, что окружение принца Чарльза считало, что этот брак обернётся полной катастрофой.

— Она была как старшеклассница, а он — как профессор, — подчеркнула Сьюард.

Близкая подруга принца Пенни Рэмси тоже высказывала свои опасения по поводу этого союза. Чарльз поведал ей о своём неоднозначном состоянии. Он был в ужасе от того, что придётся дать обещания, о которых будет жалеть.

Сьюард добавила, что принц Чарльз постоянно повторял то, что должен поступить правильно ради своей страны и семьи. Однако в глубине души он знал, что между ним и Дианой нет того единства, что бывает у влюблённых.

Леди Ди в свою очередь рассказывала своим сёстрам о том, что не готова связать свою жизнь с нелюбимым мужчиной.

Напомним, что в 1996 году супруги официально развелись, после чего принцесса Диана и её новый избранник, египетский кинорежиссёр Доди аль-Файед, насмерть разбились в роковой автокатастрофе 31 августа 1997 года.