Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился дать показания

Один из организаторов теракта 11 сентября 2001 года в США, Халид Шейх Мохаммед, заявил о готовности выступить на стороне тех, кто обвиняет Саудовскую Аравию в причастности к этим терактам. Как сообщает газета Wall Street Journal, при этом он поставил условие: американские власти не станут требовать для него смертной казни.

Соответствующее предложение содержится в его письме, направленном в суд юристами, которые представляют компании и родственников жертв.

Напомним, что 11 сентября 2001 года 19 террористов группировки "Аль-Каида"* захватили в США четыре пассажирских самолёта. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра — самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолёт — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвёртый также направлялся в сторону американской столицы, но потерпел крушение недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло более 2950 человек, ещё свыше четырёх тысяч были ранены. Родственники жертв терактов обвиняют Правительство Саудовской Аравии в поддержке террористов, устроивших атаки, Эр-Рияд отрицает свою причастность.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.