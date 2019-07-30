Москвичей призвали не выкидывать в окно стрижей, залетевших в квартиры

Ещё несколько недель молодые стрижи, которые только начали вылетать из гнёзд, могут по неосторожности залетать в квартиры к москвичам, после чего наберутся опыта и тревожить людей уже не будут.

Специалисты в области орнитологии призвали жителей Москвы не выкидывать в окно стрижей, которые по случайности часто залетают в квартиры. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на руководителя проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадима Мишина.

По его словам, в текущем году особый "стрижепад" не наблюдается, несмотря на то, что некоторые птенцы и слётки выпадают из гнёзд. Однако эти ситуации находятся в пределах нормы. Кроме того, как подчеркнул Мишин, молодые стрижи при посадке на землю, могут "по глупости" спикировать.

— В этом году чаще всего происходят случаи, когда стрижи залетают в квартиры. Конечно, стрижи сами по себе планёры. Но выбрасывать залетевшего в окно стрижа всё же не стоит — у него могут быть проблемы с крылом, — отметил эксперт.

Орнитолог пояснил, что в данном случае молодую птицу следует аккуратно взять и вынести на улицу, после чего подождать, пока она освоится на местности, и невысоко подбросить в воздух. В таком случае стриж сможет сам полететь.

Если же птица не взлетела, то стоит бить тревогу — возможно стриж получил травму. В таком случае его необходимо показать ветеринару.

Ранее Лайф писал, что орнитологи попросили москвичей не тревожить молодых пустельг, которые в июле начали массово покидать гнёзда, чтобы научиться летать.