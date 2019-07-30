В Казахстане 14 сотрудников колонии наказаны за пытки заключённых

Следствие изучило 40 видео- и аудиозаписей, сделанных внутри исправительного учреждения, на которых видно, что минимум в двух случаях осуждённые подвергались пыткам.

Более десяти сотрудников колонии на юге Казахстана понесли дисциплинарное наказание, пятеро задержаны в связи с фактами пыток в отношении заключённых. Об этом сообщил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

Ранее в Сети были размещены видеоматериалы с неправомерными действиями работников колонии ЛА-155/8, расположенной в посёлке Заречный Алматинской области. В связи с этим правоохранители провели служебную проверку, в ходе которой было установлено, что как минимум в двух задокументированных видеозаписями случаях в отношении осуждённых применялись пытки. В остальных случаях было зафиксировано превышение служебных полномочий.

В связи с этим в понедельник, 29 июля, состоялось заседание дисциплинарной комиссии. По итогам слушаний 14 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, при этом семеро из них уволены из МВД. Ещё пять работников колонии задержаны.

По факту правонарушений возбуждено два уголовных дела. Они были переданы в прокуратуру Алматинской области "для объективности".